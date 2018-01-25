Мерія Нью-Йорка подала до суду на виробників опіоїдних знеболювальних

Мерія Нью-Йорка подала позов до суду на великих виробників опіоїдних знеболювальних, вимагаючи відшкодування збитків від епідемії опіоїдної залежності.

На думку влади міста, діяльність восьми фармкомпаній призвела до поширення опіоїдних анальгетиків, пише Reuters.

Читайте такожЕксперти стурбовані поширенням опіоїдної епідемією в СШААвтори позову намір відсудити 500 млн доларів, які будуть спрямовані на вирішення проблем застосування рецептурних знеболювальних препаратів поза зареєстрованих показань. Відповідачами по справі стали фармвиробники Allergan, Teva, Johnson & Johnson, Purdue Pharma і Teva, а також дистриб'ютори AmerisourceBergen, Cardinal Health McKesson Corp.

Компанії звинувачуються в тому, що протягом 2 десятиліть вводили суспільство в оману щодо безпеки використання наркотичних анальгетиків в терапії болю, не пов'язаної з онкологічними захворюваннями.

Згідно з офіційними даними, щорічно виписується 2,5-2,7 млн рецептів на опіоїдні знеболювальні.