Інклюзивна освіта: як вчаться "сонячні" дітки в Італії (відео)
10:41, 25 січня 2018Зарубіжні новини
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Італія - одна з перших впровадила ідею інтегрованої освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Інклюзивна освіти в Україні тільки набирає обертів / УНІАН
В освітній системі Італії давно впроваджено інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами, зокрема, і для "сонячних" дітей.
Ця країна одна з перших впровадила ідею інтегрованої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, пише ТСН.
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Завдяки инклюзиву діти з інвалідністю мають такі ж можливості, як і їхні здорові однолітки. Дитина з вродженими вадами закінчує школу і вступає до вищого навчального закладу.
В Україні ж концепція інклюзивної освіти тільки набирає обертів.
Інклюзивна освіта. Як в Італії навчаються діти з інвалідністю
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