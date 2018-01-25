Інклюзивна освіта: як вчаться "сонячні" дітки в Італії (відео)

В освітній системі Італії давно впроваджено інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами, зокрема, і для "сонячних" дітей.

Ця країна одна з перших впровадила ідею інтегрованої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, пише ТСН.

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Завдяки инклюзиву діти з інвалідністю мають такі ж можливості, як і їхні здорові однолітки. Дитина з вродженими вадами закінчує школу і вступає до вищого навчального закладу.

В Україні ж концепція інклюзивної освіти тільки набирає обертів.