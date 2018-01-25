Учені створили штучний вірус, який вбиває шкідливі бактерії

Дослідники з Університетського коледжу Лондона створили в лабораторії штучний вірус, який вбиває небезпечні бактерії.

Вченим вдалося створити штучну порожню капсулу всього 20 нанометрів шириною, що імітує будову природних вірусів, пише UPI.com .

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Візуалізація з високим дозволом допомогла побачити в режимі реального часу, як синтетичні віруси руйнують мембрани бактерій.У лічені секунди після висадки на поверхню патогена віруси утворюють прогалини в мембранах бактерій. Це веде до смерті мікроорганізмів.

Штучні віруси безпечні для людей і можуть проникати крізь оболонку людських клітин. Дослідники вважають, що така здатність дозволить їх вірусам брати участь в експериментах по редагуванню і доставки генів.

Відкриття дозволить по-новому поглянути на лікування інфекційних захворювань, у тому числі стійких до антибіотиків.