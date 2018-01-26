Понад 40 людей загинули під час пожежі в лікарні у Південній Кореї

Під час пожежі в одній з лікареньу Південній Кореї загинула 41 особа.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AFP, постраждали більше 80 осіб, близько 10 з них перебувають у важкому стані.

Пожежа спалахнула 26 січня о 7.32 за місцевим часом у шестиповерховому будинку госпіталі імені короля Седжона в місті Мільян провінції Кенсан-Намдо.

Займання сталосяу відділенні швидкої допомоги на першому поверсі, на той момент у лікарні перебували близько 200 осіб. Рятувальникам вдалося загасити полум'я через дві години.

Президент країни Мун Чже Ін скликав екстрену нараду і зажадав провести негайне розслідування причин виникнення пожежі.