Учені з'ясували, що навіть одна викурена цигарка у день дуже шкодить здоров'ю

Вчені Університетського коледжу Лондона з'ясували, що навіть однієї викуреної сигарети в день достатньо, щоб збільшити ризик серцево-судинних хвороб та інсульту на 50 відсотків.

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Дослідники проаналізували результати понад 140 наукових робіт, присвячених впливу шкідливої звички на здоров'я. Виявилося, що ті, хто знизив кількість викурених сигарет з 20 до однієї на день, лише на 50 відсотків знизили ймовірність розвитку небезпечних для життя захворювань, пише The BMJ..

Ризик ішемічної хвороби серця склав 48 відсотків порівняно з тими, хто не курив. Водночас у тих, хто курить одну сигарету в день, ймовірність розвитку раку знижується на 95 відсотків.

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Фахівці попереджають, що для жінок ризик значно вищий.