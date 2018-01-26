Учені прогнозують, що люди житимуть довше, однак хворіти частіше

До 2035 року кількість літніх людей з чотирма та більше захворюваннями подвоїться.

Нове дослідження на тему старіння підтвердило тезу, що люди житимуть довше, але хворіти частіше.

Учені спрогнозували тривалість життя і рівень захворюваності нинішніх пенсіонерів, пише The Daily Mail. Очікується, що тривалість життя в найближчі 20 років значно зросте. Так, чоловіки будуть жити на 3,6 роки довше, а жінки - на 2,9 роки довше, ніж зараз. Але багато днів із цього додаткового часу доведеться витратити на боротьбу з хворобами.

Читайте такожВчені виявили молекулярний механізм, що перешкоджає швидкому старіннюФахівці з'ясували, що до 2035 року кількість літніх людей з чотирма та більше захворюваннями подвоїться. З цих хворих третина буде мати проблеми з психічним здоров'ям, включаючи депресію і деменцію. Число випадків раку серед літніх людей має збільшитися на 179,4%, а діабету - на 118,1%.

Значне збільшення кількості людей з декількома супутніми захворюваннями дослідники пояснюють не тільки зростаючою тривалістю життя, але і зростанням поширеності ожиріння і зниженням рівня активності.

Різке зростання числа літніх людей з великим набором хвороб може призвести до кризи у сфері охорони здоров'я, вважають вчені.