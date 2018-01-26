У Польщі знову фіксують випадки кору серед трудових мігрантів з України

Вірус кору поширюється й серед поляків.

У Польщі фіксують чергові випадки захворюванняі на кір серед трудових мігрантів з України.

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У Вармінсько-Мазурському воєводстві виявлено вже три випадки захворювання на кір, пише Польське радіо.

Очільник Воєводської державної санітарної інспекції зазначив, протягом останніх тижнів випадки кору зафіксовані в Оструді та Ольштинеку серед українців, які працюють у місцевих закладах.

Однак цього разу хворобу виявлено у ще одній фірмі в Оструді. Вірус «підхопив» поляк, який там працює. Обстеження ще двох інших поляків має підтвердити у них це захворювання.

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«За нашою інформацією, в Україні нині панує масова епідемія кору, – сказав директор Воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Ольштині Януш Дзіско. - У зв’язку з цим, ми почали вести перемовини з підприємцями, котрі наймають іноземців з держав, у яких є масовий спалах кору. Ми пропонуємо їм зробити щеплення від кору тих працівників, котрі ще не були вакциновані. Натомість ми робимо щеплення всіх людей, котрі контактували з хворими. У трьох виявлених досі спалахах хвороби ми зробили вакцинацію понад 800 осіб».

Працедавці дуже зацікавлені щепленнями і можливо, що завдяки цим діям польського санепіду вдасться зупинити поширення небезпечної хвороби.

В Ольштинеку та Оструді на кір захворіли понад кільканадцять осіб.