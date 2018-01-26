Учені розповіли, чим корисна куркума

Куркума поліпшує пам'ять і настрій у людей з помірною віковою втратою пам'яті.

Учені провели дослідження, що виявило нові корисні властивості куркуми.

За даними дослідження, щоденне вживання куркуми поліпшує пам'ять і настрій у людей з помірною віковою втратою пам'яті, повідомляє Science Direct.

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Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчали вплив харчової добавки на основі куркуміну на показники пам'яті у 40 випробовуваних у віці від 50 до 90 років, у яких були скарги на погіршення пам'яті.

Частина з них протягом 18 місяців щодня вживала куркумін, а інші препарат плацебо. Ще до початку експерименту у всіх учасників дослідження за допомогою спеціального тестування визначили показники розумових здібностей, а за даними позитронно-емісійної томографії мозку – рівні бета-амілоїду і тау-білка, накопичення яких пов'язано з розвитком хвороби Альцгеймера.

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По закінченню дослідження, ці тести були проведені ще раз. В групі досліджуваних, які регулярно вживали куркумін, порівняно з контрольною групою, спостерігалось явне поліпшення пам'яті і настрою. Проведене сканування мозку показало, що у них також значно зменшився рівень бета-амілоїду і тау-білка в мозку.

Дослідники планують продовжити дослідження з метою перевірки можливості використання куркумину в якості природного антидепресанту для лікування людей з легкої депресією.