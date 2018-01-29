Епідемія грипу у США: вже померли 37 дітей
11:02, 29 січня 2018Зарубіжні новини
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Інфекціоністи прогнозують подальше зростання показників дитячої смертності через грип.
У США лютує епідемія грипу / REUTERS
Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, у США внаслідок епідемії грипу вже померли 37 дітей.
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На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися,.повідомив телеканал Fox News.
Влада країни прийняла рішення скасувати заняття у школах 11 штатів через епідемію грипу. Так, навчальні заклади закрито в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Іллінойс, Північна Кароліна і Міссурі.
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