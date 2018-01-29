Смертельна діагностика: в мумбайcькому госпіталі чоловік помер від травм, отриманих в МРТ-апараті

Пацієнт зайшов у кабінет МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном - через потужне магнітне поле сканера його засмоктало всередину.

У мумбайському госпіталі 32-річний чоловік помер через травми, отримані у МРТ-апараті

Пацієнт зайшов у кабінет МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном - через потужне магнітне поля сканера його тут же засмоктало всередину, передає телеканал NDTV.

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Апарат відключили і дістали з нього чоловіка, але через десять хвилин він помер через отримані травми в реанімації.

Родичі загиблого повідомили, що персонал медустанови запевнив їх, що апарат вимкнений і заходити в кабінет безпечно.

«Коли ми сказали їм, що заходити в приміщення з металевим предметом може бути небезпечно, вони запевнили нас, що всі так роблять», — сказала родичка загиблого.

У поліції повідомили, що стосовно лікаря і двох відповідальних за роботу МРТ-апарату порушено справу за статтею про заподіяння смерті з необережності.