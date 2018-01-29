Чим небезпечна низьковуглеводна дієта - нове дослідження

13:03, 29 січня 2018
Зарубіжні новини
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Учені з'ясували, що у жінок, що дотримуються низьковуглеводної дієти, на 30% частіше народжуються діти з дефектами нервової трубки, пише The Deccan Chronicle.

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До дефектів нервової трубки належать розщеплення хребта і аненцефалія - повне або часткове відсутність великих півкуль головного мозку, кісток склепіння черепа та м'яких тканин. Фолієва кислота зменшує ризик дефектів нервової трубки.

У всьому світі популярні дієти з низьким вмістом вуглеводів (палеолітична, кетогенна, Аткінса). Однак ці дієти небезпечні для жінок, які планують вагітність. Фахівці настійно рекомендують жінкам на час вагітності відмовитися від низкоуглеводной дієти.

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Теги: #вроджені вади#низьковуглеводна дієта