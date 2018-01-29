У Венесуелі зростає кількість дітей, які страждають через недоїдання - ЮНІСЕФ

Експерти ЮНІСЕФ закликають уряд вжити надзвичайних заходів для боротьби з виснаженням серед дітей.

Тривала економічна криза в Венесуелі призвела до зростання кількості дітей, які страждають через недоїдання.

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Як повідомляють в ЮНІСЕФ, криза впливає на доступ дітей до їжі і медичної допомоги.

«Можливості уряду в області збору даних з охорони здоров'я або якістю харчування обмежені, тому ми не володіємо точними цифрами. Проте наявні чіткі ознаки того, що криза обмежила доступ дітей до медицини, ліків і продовольства», - йдеться в прес-релізі ЮНІСЕФ.

У Дитячому фонді ООН відзначають, що, згідно з офіційними даними 2009 року, випадки відставання в рості і вазі серед дітей ззалишали трохи більше 3 відсотків. Однак за останніми, нехай неофіційними даними, цей показник виріс до 15,5 відсотка. Більше того, повідомляється, що 20 відсотків дітей у Венесуелі загрожує виснаження.

Згідно з даними доповіді щодо глобальної продовольчої забезпечення, у складанні якого бере участь і ряд установ ООН, рівень недоїдання у Венесуелі зріс з 10,5 відсотків у 2004-2006 роках до 13 відсотків в 2014-2016 роках. Після публікації цієї доповіді уряд Венесуели запровадив низку заходів з подолання наслідків кризи, зокрема, продовольчу і фінансову допомогу найвразливішим мешканцям країни, а також зміцнення системи охорони здоров'я та інших соціальних служб.

«Потрібно більше зусиль, щоб звернути назад тривожну тенденцію погіршення здоров'я дітей», - повідомляють з ЮНІСЕФ.

Експерти Фонду закликають уряд Венесуели і його партнерів вжити надзвичайних заходів для боротьби з недоїданням серед дітей.

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Зі свого боку, ЮНІСЕФ налагодило співпрацю з міністерством охорони здоров'я, Національним інститутом харчування та представниками громадянського суспільства у Венесуелі. Вона спрямована на вдосконалення методів збору і обробки даних про стан здоров'я дітей. Вчасно надходить інформація дозволяє прийняти відповідні заходи для поліпшення ситуації.

Зокрема, близько 113 тисяч дітей проходять профілактичні огляди, а в разі необхідності одержують харчові добавки та терапевтичне харчування. У країні також проводять тренінги для медичного персоналу та просвітницькі кампанії для населення.