Учені виявили фермент, що свідчить про розвиток онкозахворювань

Пояснення механізму глікозилювання у ракових клітинах допоможе знайти більш ефективні способи діагностики та лікування раку.

Вченим з Копенгагенського університету вдалося виявити фермент, що свідчить про розвиток онкозахворювань.

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Вчені пов'язали розвиток онкологічних захворювань з наявністю в тонкій кишці ферменту GalNAc-T6, повідомляє EurekAlert.

Дослідники виявили, що цей фермент відсутній у здорових тканинах. Він сприяє приєднанню молекул цукру до певних білків, змінюючи структуру клітин і запускаючи їх агрегацію. Клітини з гліколізованими білками, до яких приєдналися залишки цукру, починають розвиватися як ракові.

Коли вчені видаляли GalNAc-T6, то формації тканин змінювалися і ставали схожими на поглиблення епітелію слизової, які є в здорових тканинах кишечника..

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Вчені з'ясовують, як приєднання молекул цукру до певних білків сприяє аномальному розвитку клітин організму.

Дослідники вважають, що пояснення механізму глікозилювання в ракових клітинах допоможе знайти більш ефективні способи діагностики та лікування раку.