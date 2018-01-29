У США - новий міністр охорони здоров'я

Алекс Азар змінить Прайса, вимушеного піти у відставку через розтрату грошей на оренду приватних літаків.

Сенат США затвердив нового міністра охорони здоров'я.

Як пише Reuters, міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США очолив колишній топ-менеджер Eli Lilly Алекс Азар.

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Азар п'ять років пропрацював президентом американського підрозділу Eli Lilly (з 2012-го по 2017 рік). Також він у 2005-2007 роках був заступником керівника міністра охорони здоров'я США.

Його кандидатура, висунута президентом Дональдом Трампом.

Алекс Азар змінить Тома Прайса, вимушений піти у відставку після скандалу через розтрати грошей платників податків на оренду приватних літаків.