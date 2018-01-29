Дослідження вчених виявило нову небезпечну властивість солодощів

Розвиток нейродегенеративних захворювань напряму залежить від рівня цукру в крові.

Дослідження вчених виявило нове небезпечну властивість солодощів.

Вчені Імперського коледжу Лондона з'ясували, що високий рівень цукру в крові сприяє високому ризику розвитку слабоумства навіть у тих людей, які не страждають на цукровий діабет другого типу, пише Science Alert. .

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Наукова робота проводилась в рамках довготривалого дослідження English Longitudinal Study of Ageing, що почалася в 2002 році. Учені протягом приблизно десяти років відстежували стан здоров'я 5 189 осіб у віці старше 50 років, при цьому половина всіх учасників була представлена жінками. Оцінювався рівень когнітивних здібностей учасників, а також вміст в крові HbA1c — глікованого гемоглобіну, по якому можна судити про середній концентрації цукру в крові за тривалий період часу.

Хоча у всіх учасників спостерігалося деяке зниження когнітивних здібностей у міру старіння, дослідники з'ясували, що високий рівень HbA1c корелює з різким спадом інтелекту. Це характеризувався погіршенням пам'яті і виконавчих функцій, що дозволяють планувати дії і вибирати, на які стимули треба реагувати.

Дослідники вже знали про те, що діабет другого типу, при якому погіршується засвоєння глюкози, може збільшувати ризик хвороби Альцгеймера, проте вперше було показано, що нейродегенеративні захворювання безпосередньо пов'язані з цукром у крові. Погіршення когнітивних здібностей спостерігалося в учасників без діабету, але з високим рівнем HbA1c — 42-47 мілімоль на моль, що характерно для переддіабетичного стану.

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Цукровий діабет другого типу є метаболічним захворюванням, при якому спостерігається збільшення вмісту глюкози крові через зниження чутливості тканин до інсуліну. Воно виникає у людей, які страждають на ожиріння, також є наукові дані про генетичну схильність до діабету. Одним із методів лікування є дієта з низьким вмістом цукрів.