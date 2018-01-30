Україна у списку найбідніших країн, де громадяни недоїдають

Наша країна увійшла в список таких країн як Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі.

Україна увійшла у список найбідніших країн, де громадяни недоїдають.

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Продовольча ситуація у країнах, де відбувається конфлікт, стрімко погіршується. У список країн, що зазнають проблеми з продовольством в результаті конфлікту, крім України, увійшли Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі.

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Однак, продовольча ситуація викликає тривогу не тільки в цих країнах.За даними ООН, до 2016 року кількість голодуючих досягло 815 млн. чоловік, в той час як у попередньому році їх було 777 млн. збільшення фахівці пов'язують зі зростанням числа і інтенсивності конфліктів.

Більшість людей, які страждають від недоїдання, живе в країнах, де йде війна. Їх 489 млн. чоловік. В ООН вважають, що проблему голоду не вирішити, якщо не вживати заходів щодо запобігання та розв'язання конфліктів.