Україна у списку найбідніших країн, де громадяни недоїдають

11:02, 30 січня 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація REUTERS

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Продовольча ситуація у країнах, де відбувається конфлікт, стрімко погіршується. У список країн, що зазнають проблеми з продовольством в результаті конфлікту, крім України, увійшли Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі.

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Однак, продовольча ситуація викликає тривогу не тільки в цих країнах.За даними ООН, до 2016 року кількість голодуючих досягло 815 млн. чоловік, в той час як у попередньому році їх було 777 млн. збільшення фахівці пов'язують зі зростанням числа і інтенсивності конфліктів.

Більшість людей, які страждають від недоїдання, живе в країнах, де йде війна. Їх 489 млн. чоловік. В ООН вважають, що проблему голоду не вирішити, якщо не вживати заходів щодо запобігання та розв'язання конфліктів.

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Теги: #війна на Донбасі#голод у світі