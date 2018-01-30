Найнебезпечніші для людини бактерії стали стійкими до всіх антибіотиків - експерти

17:01, 30 січня 2018
Зарубіжні новини
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REUTERS

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Стійкість до антибіотиків спостерігається у півмільйона людей в 22 країнах – причому як у бідних, так і багатих. Про це повідомили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Відповідні дані були отримані Глобальною системою епіднагляду за стійкістю до протимікробних препаратів.

Серед бактерій, що виробили резистентність до антибіотиків, - кишкова паличка, сальмонела, а також золотистий стафілокок та інші збудники пневмонії, менінгіту та ще ряду небезпечних захворювань.

«Доповідь підтверджує, що проблема стійкості до антибіотиків дуже серйозна, - сказав представник ВООЗ Марк Спренгер. – Деякі з найпоширеніших та найнебезпечніших – інфекції стали стійкими до ліків. І що викликає особливу стурбованість, патогени не знають національних кордонів. Саме тому ВООЗ закликає всі країни ввести надійну систему відстеження резистентності, дані з якої будуть надходити в глобальну систему».

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На сьогоднішній день лише 52 країни використовують Глобальну систему епіднагляду за стійкістю до протимікробних препаратів. Система відстежує резистентність збудників найбільш небезпечних захворювань, за винятком туберкульозу. 

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Теги: #ВООЗ#стійкість до антибіотиків