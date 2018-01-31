Для допомоги дітям, які живуть по обидва боки збройного конфлікту на Донбасі, необхідно майже $ 24 млн - ЮНІСЕФ

Ці кошти допоможуть забезпечити українських дітей чистою водою, а також дати їм можливість вчитися і отримувати медичну допомогу.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) закликали донорів виділити 23,6 млн доларів США на проекти з надання гуманітарної допомоги дітям на сході України.

Як повідомляє Центр новин ООН, ці кошти уможливлять забезпечити українських дітей чистою водою, а також дати їм можливість вчитися і отримувати медичну допомогу.

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Представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс нагадала, що діти на сході України продовжують страждати від наслідків конфлікту. Вони вкрай потребують допомоги і захисту. В рамках своїх проектів ЮНІСЕФ планує посприяти 500 тисячам дітей по обидва боки лінії зіткнення на сході України.

Барберіс наголосила, що багато дітей у Донецькій і Луганській областях перебувають в зонах обстрілів. Вони позбавлені можливості ходити до школи. У районах конфліктів пошкоджено багато важливих об'єктів цивільної інфраструктури. Так, з початку конфлікту на сході України під час обстрілів було пошкоджено будівлі понад 700 навчальних закладів і 130 лікарень. Постійно надходять повідомлення про пошкодження водонапірних станцій.

«Така ситуація небезпечна величезними ризиками для великої кількості людей, які покладаються на систему централізованого водопостачання та опалення. У 2017 році на сході України від перебоїв з водопостачанням постраждали понад три мільйони осіб», - зазначила Барберіс. Вона розповіла, що Дитячий фонд ООН докладає всіх зусиль для надання постраждалим необхідної допомоги в цій сфері.

У 2017 році ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої питної води для понад 1 450 000 людей в підконтрольних і непідконтрольних уряду територіях на сході України. Дитячий фонд надає психологічну допомогу 105 тисячам дітей, які живуть в охоплених конфліктом районах.

Минулого року ЮНІСЕФ разом з партнерами запустив у конфліктних регіонах України освітню програму про небезпеку мін і снарядів.

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У 2018 році Фонд продовжить роботу на цих напрямках. Він вже приступив до реалізації проектів з надання психологічної підтримки для 100 тисяч дітей і їх батьків. Ще один проект стосується раннього розвитку дитини і зміцнення основ базової освіти для 32 500 тисяч школярів, які постраждали від конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляється, в цілому ЮНІСЕФ запросив у донорів 3,6 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги 48 мільйонам дітей у країнах, охоплених конфліктами, а також які постраждали від інших криз.