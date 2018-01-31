Середземноморська дієта передбачає споживання овочів, фруктів, горіхів, бобових, нерафінованої оливкової олії та риби.

Медики виявили нову корисну властивість середземноморської дієти - вона сприяє успішній вагітності.

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Як пише EurekAlert!, такого висновку дійшли грецькі вчені, які вивчали вплив раціону харчування на жінок, які лікувалися від безпліддя.

У дослідженні взяли участь 244 жінки, які заповнювали опитувальники харчової поведінки під час відвідування клініки, де пацієнтки проходили процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). В анкеті вони вказали, які продукти вони їли в останні шість місяців. Вчені оцінювали їх раціон харчування за показником MedDiet (приймає значення від 0 до 55), який вказує на те, наскільки близька їхня дієта до середземноморської.

В залежності від показника MedDiet жінки були розділені на три групи. До першої увійшли ті пацієнтки, які набрали 18-30 балів, у другу — учасниці з 31-35 балами, а в третю — з 36-47 балами. Виявилося, що в групі з найнижчим MedDiet частка успішних вагітностей була нижче, ніж у всіх інших жінок. Збільшення показника на кожні п'ять балів пов'язано із зростанням ймовірності народження здорової дитини в 2,7 рази.

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Середземноморська дієта передбачає споживання овочів, фруктів, горіхів, бобових (гороху, квасолі і сочевиці), нерафінованої оливкової олії та риби. Такий раціон майже виключає продукти, що містять насичені жири, зокрема, молочні продукти, м'ясо і птицю. В середземноморську дієту також нерідко включається помірне вживання вина.