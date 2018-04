Трамп вимагає забезпечити доступ невиліковно хворих до експериментальної медицини

Президент США Дональд Трамп закликав конгрес прийняти законопроект, що дозволяє невиліковно хворим пацієнтам користуватися експериментальними методами терапії.

Як пише The Hill, Трамп закликав конгрес прийняти законопроект, що дозволяє невиліковно хворим пацієнтам користуватися експериментальними методами лікування, ще не зареєстрованими на території країни.

«Ми вважаємо, що смертельно хворі пацієнти повинні мати доступ до експериментальними методами лікування, які, можливо, можуть врятувати їхнє життя. Люди з невиліковними захворюваннями не повинні їздити з країни в країну. Я хочу дати їм шанс тут, вдома», - заявив Трамп, виступаючи з щорічною промовою «Про становище країни» в конгресі.

В більшості штатів вже затверджено «право на спробу» (right to try), однак прийняття закону на федеральному рівні дозволить пацієнтам не побоюватися, що федеральні регулятори позбавлять законодавчої сили місцеві закони.