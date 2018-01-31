FDA закликала фармацевтів випускати лоперамід тільки в невеликих упаковках

Популярний протидіарейний засіб належить до групи опіоїдів.

Американський регулятор закликав фармвиробників випускати лоперамід тільки в невеликих упаковках.

В Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вважають, що це допоможе знизити ризик зловживання популярним протидіарейним засобом, який відноситься до групи опіоїдів, пише MedicalXpress.

Читайте такожУ США схвалений новий біологічний препарат для лікування астмиВ даний час деякі фабрики фасують лоперамід в упаковки по 200 таблеток. В FDA вважають, що найбільш оптимальним варіантом є фасовка по 8 таблеток. Також регулятор має намір рекомендувати онлайн-аптек ускладнити процедуру оптового замовлення лопераміду.

Лоперамід по всьому світу використовується для лікування діареї. Лікарський препарат взаємодіє з опіатними рецепторами повздовжніх і кільцевих м'язів стінки кишечника і інгібує вивільнення ацетилхоліну.

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При прийомі дуже великих дозах він викликає ті ж самі відчуття, що морфін і оксикодон. При передозуванні лоперамід здатний привести до летального результату.