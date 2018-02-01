Учені назвали продукти, необхідні для здоров'я печінки

Антиоксидант PQQ запобігав прогресуванню неалкогольної жирової хвороби печінки у мишей.

Дослідники з Університету Колорадо виявили, що пирролохинолинхинон (PQQ), запобігав прогресування неалкогольною жирової хвороби печінки у мишей, чиї матері харчувалися жирними продуктами. PQQ.

PQQ - це антиоксидант, що міститься в грудному молоці, ківі, петрушці, папаї та селері, пише Medical News Today.

Читайте такожМедики виявили нове корисне властивість середземноморської дієти

Вчені годували вагітних мишей жирними продуктами, типовими для Західної дієти, і стежили за здоров'ям дитинчат цих тварин. Фахівці встановили: дитинчата таких мишей важили на 56% більше у порівнянні з дитинчатами мишей з контрольної групи. Також дослідники помітили в мишенят, матері яких харчувалися жирною їжею, зміни в бактеріальному складі кишечника, пов'язані з неалкогольним стеатогепатитом - однієї з стадій неалкогольною жирової хвороби печінки.

Деяким вагітним мишам, що харчувалися жирними продуктами, вчені давали PQQ. Фахівці з'ясували, що PQQ рятував мишенят від змін в бактеріальному складі кишечника. Крім того, маса тіла у дитинчат мишей, які отримували PQQ, була меншою, ніж у тих, чиїм матерям не давали PQQ.