Учені спростували міф про користь риб'ячого жиру та соняшникової олії
Учені з Університету Гранади спростували міф про користь риб'ячого жиру та олії.
Нове дослідження довело, що тривале вживання в їжу соняшникової олії або риб'ячого жиру загрожує виникненням запальних процесів у печінці, пише MedicalXpress.
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Таким чином підвищується ризик неалкогольного стеатогепатиту. Для цього захворювання характерні підвищення активності ферментів печінки в крові і зміни в тканинах печінки, схожі з алкогольним гепатитом. При цьому симптоми відсутні у 75% пацієнтів. У рамках дослідження вчені порівнювали соняшникову олію і риб'ячий жир з оливковою олією.
Перші два продукту викликали у піддослідних тварин фіброз печінки. Плюс, риб'ячий жир прискорював окисні процеси, зазвичай спостерігаються в літньому віці. Він же негативно впливав на довжину теломерів - захисних кінцевих ділянок хромосом, чия довжина пов'язана з тривалістю життя, багатьма віковими захворюваннями і раком.
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Багато хто вважає, що соняшникова олія і риб'ячий жир є надзвичайно корисними продуктами, що містять омега-3 і вітамін D. Ці мікроелементи запобігають розвитку серцевих захворювань, захищає від запалення і корисний для мозку.