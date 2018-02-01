Японські вчені розробили тест, що допоможе у ранньому виявленні хвороби Альцгеймера (відео)
13:43, 01 лютого 2018Зарубіжні новини
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Новий метод дозволяє використовувати лише півмілілітри крові.
Вченим вдалося виявити пептид, пов'язаний із розвитком хвороби Альцгеймера / REUTERS
Японські вчені розробили тест, що допомагає виявити хворобу Альцгеймера на ранній стадії.
Новий метод дозволяє використовувати мінімум біологічного матеріалу - лише півмілілітри крові, повідомляє ТСН.
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Розроблений вченими аналіз базується на виявленні речовин, пов'язаних зі специфічним пептидом, що вважається однією з причин розвитку хвороби Альцгеймера.
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