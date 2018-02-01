Японські вчені розробили тест, що допоможе у ранньому виявленні хвороби Альцгеймера (відео)

Новий метод дозволяє використовувати лише півмілілітри крові.

Японські вчені розробили тест, що допомагає виявити хворобу Альцгеймера на ранній стадії. Новий метод дозволяє використовувати мінімум біологічного матеріалу - лише півмілілітри крові, повідомляє ТСН. Читайте такожНавіть коротке фізичне навантаження ефективно стимулює роботу мозку - вчені Розроблений вченими аналіз базується на виявленні речовин, пов'язаних зі специфічним пептидом, що вважається однією з причин розвитку хвороби Альцгеймера.

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