Японські вчені розробили тест, що допоможе у ранньому виявленні хвороби Альцгеймера (відео)

13:43, 01 лютого 2018
Зарубіжні новини
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REUTERS

Новий метод дозволяє використовувати мінімум біологічного матеріалу - лише півмілілітри крові, повідомляє ТСН.

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Розроблений вченими аналіз базується на виявленні речовин, пов'язаних зі специфічним пептидом, що вважається однією з причин розвитку хвороби Альцгеймера.

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Теги: #хвороба Альцгеймера