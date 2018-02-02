В Єгипті викрили злочинну групу, що торгувала людськими органами

10:42, 02 лютого 2018
Зарубіжні новини
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органи, трансплантація / Фото: mbc.net

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У столиці Єгипту Каїрі поліція затримано банду "чорних трансплантологів" та їх посередників, які займалися торгівлею донорськими органами, пише youm7.com.

Зловмисники знаходили донорів, які гостро потребують грошей, і вмовляли їх за 25 тисяч єгипетських фунтів (понад 1,4 тисячі доларів) продати свою нирку. За словами постраждалих, злочинці платили їм п'ять тисяч єгипетських фунтів (понад 280 доларів) до операції, суму, що залишилася вони отримували лише в тому разі, якщо самі знаходили ще одного донора.

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Донори приїжджали в Каїр, де кілька днів жили на орендованій квартирі, здаючи аналізи. Одна із затриманих лікарів приймала їх у себе в кабінеті. Після цього пацієнтів перевозили в клініку, де хірург, який проводив операцію.

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Теги: #чорні трансплантологи