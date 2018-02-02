В Японії успішно випробуванj трансдермальний пластир для лікування шизофренії

Hisamitsu має намір подати заявку на реєстрацію своєї розробці вже в цьому році.

Учені заявили про успішні результати випробування трансдермального пластиру для лікування шизофренії. Компанія Hisamitsu Pharmaceuticals отримала переконливі результати клінічних досліджень III фази трансдермального пластиру з азенапином, призначеного для лікування пацієнтів з шизофренией. Читайте такожВООЗ планує прирівняти ігроманію до психічного розладуМетою клінічних досліджень була оцінка ефективності та безпеки експериментального кошти серед 617 пацієнтів, які страждають на шизофренію, тривалістю 6 тижнів. Згідно з отриманими даними, використання трансдермального пластиру статистично значимо перевершує по ефективності плацебо при аналізі за шкалою оцінки позитивних і негативних синдромів (PANSS). Японська Hisamitsu має намір подати заявку на реєстрацію своєї розробці вже в цьому році. Докладні дані випробувань будуть оголошені на одній з наукових конференцій.

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