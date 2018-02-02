В Японії успішно випробуванj трансдермальний пластир для лікування шизофренії
Учені заявили про успішні результати випробування трансдермального пластиру для лікування шизофренії.
Компанія Hisamitsu Pharmaceuticals отримала переконливі результати клінічних досліджень III фази трансдермального пластиру з азенапином, призначеного для лікування пацієнтів з шизофренией.
Читайте такожВООЗ планує прирівняти ігроманію до психічного розладуМетою клінічних досліджень була оцінка ефективності та безпеки експериментального кошти серед 617 пацієнтів, які страждають на шизофренію, тривалістю 6 тижнів.
Згідно з отриманими даними, використання трансдермального пластиру статистично значимо перевершує по ефективності плацебо при аналізі за шкалою оцінки позитивних і негативних синдромів (PANSS).
Японська Hisamitsu має намір подати заявку на реєстрацію своєї розробці вже в цьому році. Докладні дані випробувань будуть оголошені на одній з наукових конференцій.