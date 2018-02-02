В урядів буде три роки на впровадження нової системи на національному рівні.

Єврокомісія пропонує членам ЄС проводити спільну оцінку нових ліків.

Обмін даними при економічній оцінці ефективності застосування лікарських препаратів і медичних виробів між національними органами охорони здоров'я дозволить відмовитися від виконання подвійної роботи і прискорити доступ пацієнтів до нових методів терапії, пише Science Business.

Опублікований на цьому тижні законопроект передбачає повний перегляд системи оцінки медичних технологій при розгляді можливості відшкодування пацієнтам вартості лікування. Сьогодні фармкомпанії і виробники медичних виробів змушені подавати документи на свою продукцію в національні контрольні органи кожної країни.

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Співпраця при оцінці економічної ефективності нових ліків особливо буде корисна невеликим країнам, у яких немає можливості проводити власну експертизу. Також впровадження єдиної системи дозволить знизити грошові та часові витрати при проведенні оцінки. Згідно з документом, у разі його схвалення Європейським парламентом та Радою Європи, в урядів буде три роки на впровадження нової системи на національному рівні.