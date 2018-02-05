Вживання алкоголю напряму пов'язане з розвитком раку - ВООЗ

Європейський регіон ВООЗ має найбільші показники вживання алкоголю у світі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) у Всесвітній день боротьби проти раку нагадує, що вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин.

Про це йдеться у прес-релізі ВООЗ, переданому УНІАН Представництвом ООН в Україні.

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«Європейський регіон ВООЗ має найбільші показники вживання алкоголю в світі. Однакі досі далеко не всі усвідомлюють зв’язок між зловживання алкоголем та ризиком розвитку ракових захворювань. Всесвітній день боротьби проти раку 4 лютого – ще один привід нагадати про канцерогенний впив алкоголю та необхідність докласти максимум зусиль для протидії зловживанню алкоголем», - сказано у документі.

Доведено зв’язок між вживанням алкоголю та 7 видами раку. Науково доведено, що вживання алкоголю може призводити до розвитку раку молочної залози та шести інших типів раку, включаючи рак печінки, ротової порожнини та одну з найпоширеніших нозологій в онкології – колоректальний рак.

Основним канцерогенним компонентом алкоголю є етанол, який міститься у всіх типах алкогольних напоїв. Етанол пошкоджує клітини таким чином, що робить їх більш схильними до злоякісних змін. Він також впливає на жіночі гормони, стимулює проліферацію (розростання) клітин та збільшує ризик раку молочної залози. При поєднанні алкоголю з курінням швидкість пошкодження тканин зростає, і в результаті збільшується ризик розвитку раку.

Крім того, існує чіткий зв’язок між кількістю спожитого алкоголю та ризиком виникнення раку. Наприклад, жінка, яка вживає 4 бокали вина щоденно, збільшує ризик розвитку раку молочної залози на 50%. Якщо збільшити дозу алкоголю до 8 келихів на день, ризик захворювання на рак зростає на 130%. При цьому «безпечної» дози алкоголю не існує, тобто навіть невеликі обсяги споживання становлять ризик для здоров’я.

Однак існує й «зворотній зв’язок»: будь-яке зменшення споживання алкоголю знижує ризики розвитку онкологічних захворювань.

У прес-релізі зазначається, що переважна більшість людей не знає про зв’язок між вживанням алкоголю та захворюванням на рак.

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Так, дослідження, проведене у 2016 році у Великій Британії, показало, що лише 13% респондентів визначили рак як можливий наслідок вживання алкоголю. Обізнаність про зв'язок між алкоголем та специфічними онкологічними захворюваннями становила від 18% - про рак молочної залози до 80% - про рак печінки. Разом з тим рак становить 12% від усіх випадків смертності внаслідок вживання алкоголю в регіоні.

Також у ВООЗ вказують існують три найбільш економічно ефективні стратегічні напрямки протидії вживанню алкоголю: підвищення цін за рахунок оподаткування; обмеження доступу до роздрібного алкоголю та заборона реклами алкоголю.