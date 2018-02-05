У США через сезонний грип померли вже 53 дитини

Епідемічний сезон 2017/18 років триває в США вже 10 тижнів, домінуючим штамом є H3N.

У США внаслідок епідемії грипу померли вже 53 дитини, повідомляє Reuters.

Читайте такожМедики попереджають, що в холодні і вітряні дні високий ризик серцевого нападу

Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) передбачають, що поточна спалах може перевершити за тяжкістю епідемічний сезон 2014-2015 рр.

Показник госпіталізації через вірусну інфекцію становить 51,4 на 100 тис. осіб. Найчастіше допомога у стаціонарі потрібна літнім людям старше 65 років.

Епідемічний сезон 2017/18 років триває в США вже 10 тижнів, домінуючим штамом визнано H3N2, що вважається особливо небезпечним і досить стійким до дії вакцин. Циркуляція вірусу зафіксовано в 48 штатах.