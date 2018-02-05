У ФРН засудили українців за мільйонні махінації у сфері охорони здоров'я

Засуджені створили систему координованої підробки рахунків за надані з догляду за хворими послуги.

У Дюссельдорфі засуджені кілька вихідців з Росії та України до позбавлення волі від двох до семи років за мільйонні махінації з рахунками, фальшування документів та відмивання коштів у сфері охорони здоров'я.

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У Німеччині до позбавлення волі строком від двох до семи років засудили дев'ятьох членів злочинного угруповання, заснованого вихідцями з колишнього СРСР. Відповідне рішення ухвалив сьогодні, розташований у Дюссельдорфі земельний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, пише Deutsche Welle.

Засуджених визнано винними в створенні системи координованої підробки рахунків за надані з догляду за хворими послуги. За встановленими на даний момент даними, загальна сума збитків унаслідок злочинної діяльності з 2008-го по вересень 2016 року становить не менше 4,7 мільйона євро. Самі засудженні - п'ятеро чоловіків та четверо жінок - переважно вихідці з Росії та України. Головний підозрюваний, засуджений до семи років позбавлення волі, має також сплатити близько 500 тисяч євро штрафу, вирішили судді в Дюссельдорфі.

Раніше німецькі ЗМІ, посилаючись на дані слідства, повідомляли, що до злочинної мережі належало близько 230 фірм із надання послуг з догляду за хворими та інвалідами. За попередньою домовленістю з пацієнтами, більшість з яких теж були вихідцями переважно з РФ, України та інших колишніх радянських республік, а також лікарями фірми виставляли страховим компаніям рахунки за послуги, які вони насправді не надавали. Частиною отриманих у результаті махінацій прибутків ділилися з пацієнтами та лікарями, причетними до махінацій. Незаконні виплати проводили готівкою. Злочинна мережа діяла на території всієї Німеччини.

Фірми-шахраї, що внаслідок обману отримали великі суми грошей від страхових компаній, особливо активно діяли у таких землях як Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Баварія, а також в Бранденбурзі та Берліні. Майже дві третини цих компаній були пов'язані одна з одною.