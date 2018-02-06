Дослідження: вживання гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку

У любителів гарячих напоїв і куріння в два рази частіше фіксувався рак стравоходу, у любителів гарячих напоїв і алкоголю - в п'ять разів частіше.

Вживання гарячого чаю разом з алкоголем і курінням підвищує ризик розвитку раку стравоходу. До такого висновку прийшла група китайських вчених в результаті масштабного дослідження.

Як повідомляється в публікації в журналі Annals of Internal Medicine, медики протягом дев'яти років вивчали стан здоров'я і харчові звички 456 тисяч людей у віці від 30 до 79 років. За цей час у них був виявлений 1731 випадок раку стравоходу.

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Вчені встановили, що подібна онкологія в п'ять разів частіше зустрічається у пацієнтів, які регулярно пили гарячий чай і щодня вживали не менше 15 грамів алкоголю. У той же час рак стравоходу в два рази частіше фіксувався у любителів гарячих напоїв, які курили.

Автори дослідження вважають, що напої з температурою вище 65 градусів Цельсія наносять внутрішнім органам термічні травми, що може підвищувати ймовірність ракових захворювань. Вони закликають людей обережно ставитися до надмірно гарячих рідин, особливо у разі одночасного вживання тютюну та алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали продукти, що запобігають розвиток раку.