Медики розповіли про прості методи, що допоможуть знизити артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск загрожує інфарктом та інсультом.

Медики розповіли про правила здорового способу життя, які допоможуть знизити артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск загрожує інфарктом та інсультом, а також є причиною смерті більше тисячі людей на день у США, пише Science Alert. .

Згідно з рекомендаціями лікарів, 46 відсотків дорослих людей повинні нормалізувати артеріальний тиск до 130 на 80 міліметрів ртутного стовпа. При цьому необхідно захистити себе від стресу, бути фізично активним і вести здоровий спосіб життя.

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Медики клініки Майо радять приділяти 15-20 хвилин в день короткочасного відпочинку в розслабленому стані. Глибоке дихання і нерухоме положення тіла, наприклад, при сидінні на стільці, має допомогти впоратися зі стресовим станом.

За словами медиків, хороші відносини з близькими людьми і позитивне мислення сприяє зменшенню ризику проблем з серцем.

Інтенсивні аеробні вправи, які слід почати робити в середньому віці, допоможуть уникнути серйозних проблем з серцево-судинною системою, викликаних сидячим способом життя. Гімнастику потрібно виконувати 4-5 днів на тиждень.

Також рекомендується зменшити кількість уживаного алкоголю до помірних доз, хоча користь останніх все ще обговорюється вченими.

Фахівці радять стежити за вагою, вживаючи в їжу багаті клітковиною продукти. Зменшення маси тіла збільшує приплив крові до мозку, зменшуючи навантаження на кровоносні судини. Також корисна їжа з низьким вмістом солі і високим — калію (бананів і авокадо).

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Лікарі відзначають, що для нормалізації функцій серцево-судинної системи необхідно кинути палити. Шкідливі речовини, що містяться в тютюні, зумовлюють швидке підвищення артеріального тиску - судини звужуються та ушкоджуються.