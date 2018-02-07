Novartis багато років давав хабарі грецьким високопосадовцям за просування своїх ліків

Політикам було виплачено близько 50 мільйонів євро

Прокуратура Греції підозрює колишніх міністрів та двох колишніх прем'єр-міністрів у корупційних діях у сфері охорони здоров'я.

Читайте такожBayer і Alibaba стали стратегічними партнерами

Як повідомляє Ekathermini, слідчі виявили, що фармкомпанія "Novartis" платила хабарі лікарям за призначення ліків, вироблених цією фармфірмою.

Прокурори заявили, що колишні політики знали про цю схему і отримали хабарі за мовчання. Чиновники працювали в уряді у 2006-2015 рр. За інформацією грецьких ЗМІ, політикам було виплачено близько 50 мільйонів євро

Справа базується переважно на свідченнях трьох осіб, які були включені в програму захисту свідків. Загалом свідчення надали 20 осіб.

Згідно з їхніми свідченнями, найбільші виплати на суму 40 мільйонів євро були здійснені у період до 2010 року, тоді як суми, сплачені після 2010 року, становили від 5 до 10 мільйонів євро.

Підозрювані називають звинувачення наклепом. Водночас парламент Греції вже скоро отримає матеріали справи,для надання дозволу на кримінальне переслідування колишніх високопосадовців.