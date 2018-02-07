Американські вчені заявили про успішні випробування нового методу лікування меланоми

Експериментальна комбінована терапія дозволила в два рази збільшити виживаність пацієнтів при BRAF-позитивній меланомі.

Американські вчені заявили про успішні випробування нової терапії меланоми.

Експериментальна комбінована терапія американської компанії Array BioPharma дозволила в два рази збільшити виживаність пацієнтів при BRAF-позитивної меланомі.

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Як повідомляє The Pharma Letter, аналіз загальної виживаності в опорному клінічному дослідженні фази III COLUMBUS, на тлі енкорафеніба (encorafenib) і бініметініба (binimetinib) даний показник досяг 33,6 місяці, тоді як при використанні монотерапії вемурафенібом – 16,9 місяця.

Бініметініб є інгібітором протеїнкінази МЕК, що входить у шлях RAS/RAF/MEK/ERK, який відіграє важливу роль у проліферації клітини і карциногенезі. У свою чергу енкорафеніб належить до класу BRAF-інгібіторів, специфічних до ключових ферментів сигнального шляху MAPK.