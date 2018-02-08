У рамках нового дослідження учені з'ясували, як саме впливає активність тромбоцитів на імунну реакцію організму.

Учені виявили нову функцію тромбоцитів.

Вчені з університету Лаваля виявили, що тромбоцити першими реагують на інфекційні агенти (віруси, бактерії) і алергени, пише ЕurekАlert!.

При першій зустрічі з «непроханим гостем» в організмі утворюються специфічні антитіла, які при повторній атаці швидко приєднуються до поверхні «гостя» і формують комплекс «антиген-антитіло», який і активує запальний відповідь.

У тромбоцитів є рецептори, що розпізнають ці комплекси. У рамках нового дослідження учені вирішили з'ясувати, як саме впливає активність тромбоцитів на імунну реакцію організму.

Піддослідним мишам вводили вірусний або бактеріальний токсин, або білок-алерген, що незмінно призводило до класичних симптомів септичного або анафілактичного шоку. Однак, варто видалити у мишей рецептори до комплексу «антиген-антитіло» на тромбоцитах або самі тромбоцити, як фізіологічні прояви шоку (падіння температури тіла, тремор, порушення серцевої функції тощо) сходили нанівець.

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Це наочно демонструє, що саме тромбоцити, а не білі клітини крові з'являються першими на місці вторгнення інфекційного агента та алергену.

На думку авторів, ці дані відкривають двері для нових способів лікування пацієнтів з септичним шоком, викликані вірусною або бактеріальною інфекцією, а також людей з аутоімунними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит і вовчак.