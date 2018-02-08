Нові дослідження довели високу ефективність аспірину у лікуванні імпотенції

Антитромбоцитарна терапія аспірином може стати новим варіантом лікування еректильної дисфункції.

Нові дослідження довели ефективність аспірину у подоланні імпотенції.

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За словами дослідників, антитромбоцитарна терапія аспірином може стати новим варіантом лікування еректильної дисфункції, особливо для чоловіків з високим середнім об'ємом тромбоцитів, пише Renal and Urologynews.

В проспективному рандомізированном подвійному плацебо-контрольованому дослідженні науковці Стамбульського медичного університету (Туреччина), виявили, що вживання аспірину (100 мг/день) протягом 6 тижнів було пов'язано із значним поліпшенням еректильної дисфункції.

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У дослідженні взяли участь 184 чоловіки, які страждають на імпотенцію. У чоловіків, які вживали аспірин,кількість успішних статевих актів зросла з 31% до 78%. Такий ефект зумовлено тим, що аспірин сприяє розрідженню крові.

«Тромбоцити стали метаболічно і ферментативно активніші, ніж дрібні тромбоцити, і виробляли більше тромбоксанів, відомих як самий потужний вазоконстрикторний агент», - зазначили учені.