Фреші не можна пити на голодний шлунок - дієтологи

14:07, 08 лютого 2018
Зарубіжні новини
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pixabay.com

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Дієтологи наголошують, що це перевантажує травну систему і може порушити баланс мікрофлори в шлунково-кишковому тракті. В соці багато фруктози, вона швидко добирається до тонкого кишечника після вживання в їжу.

Після тривалого голодування, наприклад, вранці, організм не може переробити велику кількість фруктози. Тому вона викидається в товстий кишечник. Там фруктоза контактує з корисними бактеріями, але вони не пристосовані до переробки цукру. З цієї причини учені рекомендують споживати продукти, багаті цукром, після основного прийому їжі і в помірних кількостях.

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Прийнято вважати, що займається переробкою цукру тільки печінку. Але спостереження свідчать, що понад 90% фруктози перетравлюється в тонкому кишечнику. Якщо фруктоза споживається після основного прийому їжі, то тонкий кишечник краще справляється із завданням її переробки. І це рятує мікрофлору від імовірних негативних наслідків.

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