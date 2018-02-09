Учені розповіли, чим небезпечне хропіння

Кисневе голодування призводить до дегенерації певних ділянок мозку.

Хропіння і порушення дихання уві сні збільшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Нестача кисню під час сну втричі збільшує ризик розвитку деменції, з'ясували вчені Університету Квінсленда (Австралія), повідомляє The University of Queensland.

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Пацієнти з апное уві сні, захворюванням, яке характеризується порушенням дихання і супроводжується хропінням, знаходяться в групі ризику, тому що кисневе голодування призводить до дегенерації деяких областей мозку. Зокрема, відмирають клітини в зонах, відповідальних за увагу та навчання. Для апное уві сні характерно припинення легеневої вентиляції під час сну більш ніж на 10 секунд.

Учені Університету Квінсленда на чолі з професором Елізабет Коулсон вважають, що лікування апное на ранній стадії може запобігти або зупинити розвиток хвороби Альцгеймера. Фахівці встановили, що її перші ознаки спостерігаються приблизно через 10 років після виникнення апное у літніх людей.

Професор Коулсон планує залучити до дослідження пацієнтів віком від 55 до 75 років, щоб визначити, чи може лікування цієї хвороби запобігти деменцію.