У Японії до 2020 року 80% догляду за літніми людьми виконуватимуть роботи

В Японії очікується нестача близько 370 тисяч працівників по догляду,

У Японії до 2020 року 80% роботи по догляду за людьми похилого віку будуть виконувати роботи.

У зв'язку з сильною персоналу по догляду за літніми людьми влада Японії хочуть замінити більшість людей у цій сфері роботами і запускають кампанії по інформуванню літнього населення країни, повідомляє The Guardian.

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На сьогоднішній день роботами забезпечено лише 8% будинків престарілих в країні, і справа не тільки у високій вартості автоматичних "доглядальниць", але і в тому, що людям важко прийняти, що хороший догляд може здійснюватися бездушним механізмом.

Однак до 2025 року в Японії очікується нестача близько 370 тисяч працівників по догляду, і влада країни вже почали спонсорувати програми по розробці спеціалізованої робототехніки.

Повідомляється, що, згідно з урядовим планом, до 2020 року у 80% випадків догляд за літніми людьми буде здійснюватися роботами.