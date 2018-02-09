Учені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини проти раку

Лише однієї ін'єкції достатньо для того, щоб викликати захисну реакцію організму для атаки злоякісних клітин.

Учені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини від раку.

За словами вчених, вже розпочато клінічні випробування вакцини, що дозволяє знищити онкологічні захворювання, пише fox2.

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Учені повідомили, що лише однієї ін'єкції достатньо для того, щоб викликати захисну реакцію організму для атаки злоякісних клітин.

Вакцина є сумішшю двох препаратів, що активують імунну систему людини для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Учені відзначили, що вже проведено успішні випробування на мишах, в організмах яких навіть самі віддалені пухлини знищувалися імунітетом гризунів після введення вакцини.

Препарат буде вводитися за допомогою уколу. Це уможливить уникнути безлічі побічних ефектів, що наявні за інших видах лікування.