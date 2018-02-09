Учені пояснили, чому після схуднення складно утримати масу тіла

Ожиріння - це щоденна боротьба з самим собою на все життя.

Учені пояснили, чому після схуднення складно утримати вагу.

Спеціалісти вивчили апетит і рівень гормону греліну, що відповідає за відчуття голоду, у пацієнтів, які брали участь у комплексній 2-річній програмі по зниженню ваги, пише Рhysiology.

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По закінченню цієї програми учасники втратили в середньому від 5 до 11 кілограмів, але тільки двоє з них зуміли надалі утримати нову масу тіла.

І це при тому, що з кожним з тих, хто худнув працював психолог і дієтолог. Виявляється, коли людина втрачає масу тіла, вивільняється більша кількість греліну, і це змушує нас відчувати себе голодними. Також вчені з'ясували, що, на жаль, рівень греліну не зменшується з часом – в учасників дослідження він залишався стабільно високим протягом двох років.

Ускладнює ситуацію ще й те, що організм прагне отримати звичну кількість енергії з їжі, навіть коли в цьому вже немає реальної необхідності, адже тіло схудло.

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«Ожиріння - це щоденна боротьба з самим собою на все життя. Ми повинні перестати розглядати її як короткострокову хвороба. Потрібно надавати пацієнтам підтримку та допомогу не лише під час активної фази схуднення, але і в подальшому», - підсумовують учені.