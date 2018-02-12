Чим небезпечний парацетамол: озвучені результати нового дослідження

Парацетамол сприяє виснаженню нейростероїдних статевих гормонів.

Парацетамол негативним чином впливає на статеві гормони, підвищуючи ризик безпліддя або вад розвитку у плода.

Такого висновку дійшли учені з організації Human Longevity в Сан-Дієго, пише The San Diego Union-Tribune.

Читайте такожПересадка заморожених ембріонів іноді успішніша, ніж "свіжих" - результати дослідження

У дослідженні взяли участь 455 осіб старше 18 років. Крім того, в аналіз були включені дані, отримані при обстеженні 1880 європейських близнюків і 1235 людей з афроамериканским та іспанським корінням.

Учені простежили за змінами в концентрації 700 сполук, важливих для метаболізму.

Виявилося, що у всіх групах добровольців спостерігалося виснаження нейростероїдних статевих гормонів, пов'язане з вживанням парацетамолу. Ефект був еквівалентний старінню організму на гормональному рівні 35 років, що, в свою чергу, сприяє дисфункції плаценти і порушення репродуктивних здібностей. Це також веде до захворювань нервової системи, а також збільшує ризик викидня або порушень розвитку у ембріонів.

Нейростероїдні статеві гормони виробляються в мозку, надниркових залозах і гонадах.