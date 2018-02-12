У Пхьончхані продовжує поширюватися норовірусна інфекція
У Пхьончхані продовжує поширюватися норовірусна інфекція.
Організатори Олімпійських ігор у Пхьончхані 11 лютого повідомили про 177 підтверджених випадків інфікування норовірусами, ще 8 лютого було зареєстровано 86 пацієнтів, пише Reuters.
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За даними організаторів змагань, 68 осіб вже одужали, були випущені з-під карантину та повернулися до своєї роботи.
Випадків зараження серед спортсменів, які приїхали для участі в Олімпіаді, не було зафіксовано.
Через спалах вірусної інфекції понад 1200 співробітників організації, що займається охороною правопорядку на Олімпіаді, були відсторонені від роботи і поміщені на карантин.
До забезпечення порядку на змаганнях були залучені військові.
Норовірус приблизно в 90% випадках є причиною епідемій шлунково-кишкових захворювань небактерійної природи в усьому світі.
Незважаючи на широке поширення вірусу, досі не існує вакцини проти нього. Складність створення ефективної вакцини полягає в тому, що вірус постійно мутує.