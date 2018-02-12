Учені розповіли про нову небезпеку, пов'язану із вживанням молока

Через непастеризоване молоко зростає кількість спалахів інфекції Campylobacter jejuni.

Вчені довели, що вживати парне молоко небезпечно для здоров'я людини

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Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань США з'ясували, що споживання парного молока пов'язано з поширенням стійких до антибіотиків інфекцій, пише ArsTechnica.

У 2016 році у штаті Колорадо зафіксували 12 випадків зараження бактерією Campylobacter jejuni, яка вражає шлунково-кишковий тракт з утворенням вторинних вогнищ в інших органах, абсцесів і некрозів.

Хоча продаж парного молока у штаті незаконна, деякі фермерські господарства обходили заборону. Епідемія охопила 171 господарство, але тільки 91 з них припинило роздавати молоко після попередження влади.

Дослідники відзначають, що зростання кількості спалахів інфекції Campylobacter jejuni через непастеризовану молочну продукцію стався в 2015 році. З урахуванням епідеміологічних показників з 1993 року, стався чотириразовий стрибок захворюваності. При цьому ризик зараження бактерією через вживання сирого молока в 150 разів вищий, ніж через пастеризоване.

Симптоми Campylobacter jejuni включають лихоманку, судоми кишечника, блювоту і діарею, а самі мікроорганізми можуть зустрічатися у воді і продуктах харчування, в тому числі молоці. При цьому бактерії стійкі до трьох антибіотиків: тетрацикліну, налідиксової кислоти та ципрофлоксацину.