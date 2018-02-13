В США через грип померли 63 дитини

Один з найважчих за останні 10 років спалахів грипу в США продовжує поширюватися.

В США із-за грипу померли 63 дитини.

Один з найважчих за останні 10 років спалахів грипу в США продовжує поширюватися, повідомляє Reuters.

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Фахівці Центру з контролю і профілактиці захворювань (CDC) не можуть прогнозувати, чи досягла сезонний спалах грипу в США піку, або ситуація продовжить погіршуватися. Середня тривалість епідеміологічних сезонів грипу становить 11-20 тижнів, поточний спалах триває вже 11-й тиждень.

Домінуючим підтипом грипу визнано H3N2, який вважається особливо небезпечним і є стійким до дії вакцин. Найчастіше допомогу в стаціонарі потрібно літнім людям старше 65 років.