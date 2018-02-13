Учені виявили в організмі смертельно хворих людей білок, що нейтралізує ракові клітини

Показано на мишах, що доставка хантінгтіну в пухлинні тканини яєчників значно уповільнює ріст пухлини без побічних ефектів.

Учені Північно-Західного університету в США виявили, що у смертельно хворих людей, які страждають на хорею Хантінгтона, ризик раку знижується на 80 відсотків.

Фахівці пояснюють, що пухлинні клітини чутливі до дефектної формі білка хантінгтіну, який також викликає загибель нервових клітин, пише MedicalXpress.

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Хорея Хантінгтона — генетичне захворювання нервової системи, зумовлене множенням кодона (трійки нуклеотидів) CAG в гені HTT, який кодує хантінгтін. В результаті у білка спостерігається надлишок амінокислоти глютамін. Це призводить до атрофії стріатума — відділу головного мозку, що контролює рухові реакції та умовні рефлекси, а на пізніх стадіях спостерігається руйнування кори головного мозку. Захворювання невиліковне і веде до смерті через 15-20 років після появи перших симптомів.

Показано на мишах, що доставка хантінгтіну в пухлинні тканини яєчників значно уповільнює ріст пухлини без побічних ефектів. При цьому рак не розвивав стійкість до цього типу лікування.

Препарат був успішно випробуваний на інших типів злоякісних пухлин, у тому числі молочної залози, передміхурової залози, печінки, мозку, легенів, шкіри та товстої кишки.