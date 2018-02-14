Як не набрати зайвої маси тіла: японські вчені озвучили результати нового дослідження

Розмір окружності талії збільшувався пропорційно швидкості прийняття їжі.

Японські вчені представили чергове дослідження, яке виявило зв'язок між швидкістю прийому їжі та індексом маси тіла, а також окружністю талії, пише BMJ Open.

Вченими були вивчені дані, зібрані в ході медичних оглядів понад 59 700 осіб у період з 2008 по 2013 роки. Учасникам було поставлено сім питань про їхній спосіб життя, зокрема, щодо швидкості прийняття їжі.

Результати виявили, що серед тих, хто звик їсти повільно, страждали на ожиріння 21,5 відсоток. Серед тих, хто їв із середньою швидкістю, ожиріння було діагностовано у 30 відсотків, а серед звикли їсти швидко — у 45 відсотків. Розмір окружності талії також збільшувався пропорційно швидкості прийняття їжі.

Читайте такожУчені пояснили, чому після схуднення складно утримати масу тіла

Дослідження проводилося тільки серед людей, які страждають на діабет другого типу, в піддослідних групах було мало людей старшого віку, крім того, не враховувалися рівень фізичних навантажень і кількість споживаної їжі щодня.