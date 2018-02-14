Правила щасливих людей допоможуть зміцнити здоров'я та подовжити життя (відео)

Навіть дуже амбітні люди, регулярно відпочивають із близькими - це зміцнює здоров’я та подовжує життя.

Британська преса оприлюднила правила щасливих людей.

Люди із позитивним думками легше долають хвороби, мають більше друзів та живуть довше, пише ТСН.

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Так, більшість людей не вміють бути щасливими. Виправити це вирішили журналісти британського видання Redonline. Вони зібрали кілька звичок, що притаманні щасливим людям. Повторити їх під силу кожному.

Перша порада – рухайтеся. Активна прогулянка або урок танців піднімають настрій набагато краще за антидепресанти. Адже саме активні рухи провокують вироблення в нашому організмі ендорфінів - гормонів задоволення.

Друге – не дозволяйте маленьким неприємностям псувати день. Навіть, якщо ви промокли під дощем або спізнилися на потяг, не розчаровуйтеся.

Наступне правило – допомагайте іншим. Благодійність чудово піднімає настрій та дарує задоволення.

Харчуйтеся правильно, адже щасливі люди цінують своє тіло та здоров’я.

Знаходьте час для друзів та родини. Навіть дуже амбітні люди, регулярно відпочивають із близькими. Це зміцнює здоров’я та подовжує життя.

Не відкладайте важкі справи на потім. Якщо вам потрібно підготуватися до складного іспиту чи заповнити неприємну для вас податкову декларацію, не зволікайте, а просто зробіть це якнайшвидше.

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Беріть на себе відповідальність. Щасливі люди не чекають допомоги від інших. Вони самотужки починають діяти.

Майте альтернативу. Щоб зняти стрес, щасливі люди знаходять втіху у мистецтві, музиці, читанні або мандрівках.

Не зосереджуйтеся на помилках. Щасливі люди не бояться визнати, що були неправі. І не втрачають ніколи оптимізму.