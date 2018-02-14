Тиждень Масляної: дієтологи попереджають, що млинці - важка їжа для шлунка

На Масляну прийнято їсти млинці щодня, але дуже важливо дотримуватися помірності.

Дієтологи наголошують, що млинці - важка їжа для шлунка.

Вони є досить висококалорійною їжею, тому їх потрібно вживати в помірній кількості, тому що від них, природно, збільшується маса тіла.

Читайте такожНавіть один чізбургер порушує обмін речовин - вчені

Млинці - важка їжа, яку дуже шкідливо їсти на ніч. Вночі організму доведеться не відпочивати, а переробляти млинці з начинкою, зазначають дієтологи. Останній прийом їжі повинен бути легким за годину до сну - наприклад, краще випити кефір або склянку чаю, з'їсти легкий овочевий салат.

Якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як виразкова хвороба, хвороби кишечника, підшлункової залози та інші гастроентерологічні захворювання, то вживання млинців потрібні звести до мінімуму.

Читайте такожБулімія змінює роботу мозку - вчені

Тісто для млинців краще замішувати на молоці або молочних продуктах - так підвищується біологічна цінність цієї страви.