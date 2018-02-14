Під час таких масових міжнародних заходів, як Олімпійські ігри підвищується ризик спалахів інфекційних захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала рекомендації гостям Олімпіади у Пхьончхані

Експерти ВООЗ нагадують, що вболівальники, які приїхали на Олімпіаду у Пхьончхан, не повинні забувати про своє здоров'я.

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Медики розробили низку рекомендацій, які допоможуть гостям уберегти себе від переохолодження, від інфекційних захворювань, зокрема, таких, що передаються статевим шляхом.

Експерти нагадують, що під час таких масових міжнародних заходів, таких як Олімпійські ігри, підвищується ризик спалахів інфекційних захворювань. Найкращий захист від сезонного грипу, що циркулює у Південній Кореї, - це щеплення, і ті, хто тільки планує приїхати у Пхьончхані, ще можуть її зробити. Щеплення можуть вберегти від дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору та гепатиту B.

Вболівальники, схильні до ризикованої сексуальної поведінки можуть заразитися на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гонорею, хламідіоз, герпес, вірус гепатиту B та інші небезпечні інфекції, що передаються статевим шляхом. Це особливо стосується тих, хто, не використовує засоби захисту, вступає в статевий контакт з наркоспоживачами, працівниками комерційного сексу та чоловіками, що мають сексуальні стосунки з чоловіками. У ВООЗ нагадують, що одне з найбільш ефективних засобів захисту від цих захворювань, правильне використання презервативів.

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Враховуючи, що у Пхьончхані зараз холодно, медики застерігають від переохолодження та обмороження і радять звернутися до лікаря, якщо у людини виявляються такі симптоми, як тремтіння, сплутаність свідомості, втрата пам'яті, ускладнена мова, апатія і знемогу.

Медики радять гостям Олімпіади:

Зробити необхідні щеплення, зокрема проти грипу.

Дотримуватися пильності у місцях великого скупчення людей, особливо там, де вживають наркотики або алкоголь.

Утримуватися від сексу або використовувати презервативи при сексуальних контактах.

Дотримуватися правил гігієни, включаючи миття рук з милом перед їдою.